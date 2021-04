De ce poate fi socotita nationala de tineret cea mai ghinionista echipa de la Campionatul European

Tricolorii au acumulat cinci puncte, au avut un golaveraj pozitiv, dar totusi au plecat acasa.Danemarca si Portugalia, ambele merg mai departe cu maxim de puncte si fara gol primit.O surpriza o reprezinta eliminarea Angliei. Aceasta a pierdut calificarea in dauna Croatiei dupa un clasament in 3.Danemarca si Portugalia sunt singurele echipe care au obtinut maximum de puncte.Ungaria, tara gazda, si Islanda sunt singurele formatii care nu au reusit sa adune macar un punct in cele 3 jocuri disputate.Olanda este echipa care amarcat cele mai multe goluri , iar Spania, danemarca si Portugalia nu au incasat niciunul.Olanda - FrantaDanemarca - GermaniaSpania - CroatiaPortugalia - ItaliaCITESTE SI