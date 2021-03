Unde se vad meciurile nationalei de tineret de la Campionatul Europen de fotbal, care incepe saptamana viitoare

"Mergem la Euro optimisti ca vom face o figura frumoasa! Nu avem o grupa usoara, dar suntem increzatori in sansele noastre. Am incredere in baietii pe care i-am convocat. Sunt cei mai buni si merita sa fie la selectionata Under 21. Ma bucur si pentru cei ce vor fi la echipa nationala de seniori, au facut pasul acolo si le urez mult succes in partidele din martie. Obiectivul meu personal la acest turneu final este sa ne ridicam la nivelul prestatiei din 2019 si, de ce nu?, sa depasim acea performanta. Aveti incredere in noi, putem face romanii fericiti!", a declarat selectionerul Adrian Mutu Faza grupelor va avea loc in perioada 24-31 martie 2021, in timp ce fazele eliminatorii se vor disputa intre 31 mai si 6 iunie 2021.* 24 martie, 22:00: Romania - Tarile de Jos* 27 martie, 19:00: Ungaria - Romania* 30 martie, 19:00: Germania - RomaniaFazele eliminatorii se vor disputa intre 31 mai si 6 iunie 2021!: Andrei Vlad ( FCSB ), Marian Aioani (Chindia Targoviste), Mihai Esanu ( Dinamo Bucuresti);Stefan Vladoiu ( Universitatea Craiova ), Denis Harut (FCSB), Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), Andrei Chindris ( FC Botosani), Denis Ciobotariu ( CFR Cluj ), Radu Dragusin (Juventus/Italia), Raul Oprut (AFC Hermannstadt), Radu Boboc (FC Viitorul );Mijlocasi: Marius Marin (AC Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Razvan Oaida (FCSB), Catalin Itu (CFR Cluj), Darius Olaru (FCSB), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Olimpiu Morutan (FCSB), Octavian Popescu (FCSB), Alexandru Cimpanu (Universitatea Craiova), Alexandru Matan (Columbus Crew/SUA);George Ganea (FC Viitorul), Valentin Costache (CFR Cluj).: Mihai Popa ( Astra Giurgiu ), Mihai Velisar ( Gaz Metan Medias), Ricardo Grigore (Dinamo), Andrei Ratiu ( Villarreal /Spania), Adrian Sut (FCSB), Gabriel Simion (FCSB), Vlad Dragomir (Virtus Entella/Italia), Denis Dragus (Crotone/Italia), Claudiu Petrila (Sepsi OSK), Adrian Petre (UTA Arad), Nicolae Carnat (CFR Cluj), Louis Munteanu ( Fiorentina /Italia).Lotul poate suferi modificari din motive medicale pana inainte de prima partida de la turneul final.* Grupa A: Ungaria, Germania, ROMANIA, Tarile de Jos* Grupa B: Slovenia, Spania, Cehia, Italia* Grupa C: Rusia, Islanda, Franta, Danemarca* Grupa D: Portugalia, Croatia, Anglia, Elvetia