Solutia pe care Mirel Radoi nu trebuie sa o ignore la echipa nationala

Un start bun in aceste preliminarii este vital pentru a porni cu sanse de calificare la competitia la care tricolorii n-au mai fost prezenti din 1998.Intr-un moment in care nationala duce lipsa de jucatori de valoare, iar cei din strainatateJoaca si nu prea la echipele lor, selectionerul Mirel Radoi are o soltie din Polonia. Fostul capitan de la Viitorul Constanta, Bogdan Tiru, este titular la Jagiellonia Bialystok, echipa care trage la cupele europene.Citeste si: