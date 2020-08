"Toata viata mea voi fi brutar. Nu imi e rusine cu acest lucru." Un patron din fotbal a gasit reteta magica, dupa 1 an de cautari

Pe langa afacerea din panificatie, Laszlo Dioszegi este patronul echipei de fotbal Sepsi Sfantu Gheorghe."Fotbalul imi ocupa mai mult timp, acum. Sunt concentrat pe acest final de campionat , unde nu suntem salvati de la retrogradare. Sper sa ramanem si la anul in prima liga. Oricum, fotbalul este mult mai costisitor ca o brutarie", a povestit seful de la Sepsi, pentru Ziare.comParintii sai au fost cei care i-au insuflat dragostea pentru brutarie."Afacerea au inceput-o ai mei, prin 1996, si in 2002 mi-au cedat mie totul. Am fost nevoit sa ma ocup in totalitate de acest lucru.Chiar daca am terminat Facultatea de Matematica Fizica, tot in brutarie m-am regasit.Noaptea faceam paine, dimineata eram sofer, ma duceam sa livrez painea facuta si dupa amiaza ma ocupam de actele contabile ale firmei. A fost o perioada frumoasa, m-am ocupat de tot, pana am reusit sa mai aduc oameni.Din 1997, eu am inceput sa lucrez in brutarie. Si m-a prins microbul, stiu cum se face o paine adevarata", a spus Dioszegi.Un an i-a luat patronul de la Sepsi sa gaseasca secretul painii, alaturi de care a dat lovitura pe piata de panificatie, din Transilvania si nu numai."In 2008,am incercat tot felul de retete. Mergeam in satele vecine si intrebam femeile batrane, cum fac ele paine, cum au invatat-o de la bunici. Mi-a prins bine, m-am inspirat si de acolo.Tot anul mi-am pus mintea la contributie si in decembrie 2008 mi-a iesit o reteta foarte buna legata de paine cu cartofi.Am inceput sa nu mai pun drojdie. Faina trebuie sa fie la fel, temperatura la fel, cuptorul la fel. Sunt mici secrete care ajuta sa faca o paine foarte buna.Mi-am zis ca voi da lovitura. Si nu m-am inselat. Acea paine a castigat numeroase premii la concursurile de panificatie", a afirmat Diosegi, pentru Ziare.comCrescut in brutarie, Diosegi nu uita de unde a plecat."Nu ma deranjeaza si nicioata, nu o sa ma dezic de brutarie. Toata viata mea voi fi brutar. Ar fi bine ca multi oameni sa nu uite de unde au plecat.Pentru mine nu e o rusine ca sa muncesti cu ambele maine, chiar si in brutarie.Chiar daca imi striga lumea pe stadion, ceva legat de brutarie, nu ma deranjeaza absolut deloc", a declarat patronul de la Sepsi.Dioszegi este fericit, echipa sa a invins pe Viitorul , in deplasare, cu 3-0."Fotbalistii de la echipa imi cer intotdeauna paine de la brutarie, de la mine.Mananca la un restaurant, dar vor paine de la mine. Sper sa-i ajute si sa castigam multe meciuri , pentru a ne salva", a spus omul cu banii de la Sepsi, pentru Ziare.com