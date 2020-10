Toni Petrea, antrenorul FCSB-ului: "Daca Reghecampf va avea nevoie de mine, cu mare placere voi fi secund"

"Nu am vorbit nimic nici cu Laur, nici cu ceilalti membri din staff, vom vedea ce va fi, viata iti ofera surprize. Da, de ce nu (n.r - sa fie secundul lui Reghecampf)? Se poate intampla orice. Daca va avea nevoie de mine, cu mare placere. Am fost cu el o lunga perioada de timp, l-am ajutat mult, si el pe mine, vom vedea ce va fi. Cea mai mare perioada a carierei mele a fost alaturi de el", a declarat Petrea la Digisport, confom news.ro.El a vorbit si despre meciul cu Academica Clinceni, castigat, scor 2-0:. "A fost o victorie muncita, dupa un joc echilibrat in prima parte. In a doua parte, totul a mers mai bine. Ca nivel de pregatire sunt multumit de echipa".