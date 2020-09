Antrenorul FCSB, Toni Petrea, dupa 2-5 la Iasi: "Trebuie sa uitam cat mai repede acest rezultat"

"Trebuie sa uitam cat mai repede aceasta evolutie. Nu am avut posibilutatea sa ne regatim asa cum trebuie, dar acum trebuie sa ne revenim cat mai rapid. Nu am avut ritmul de joc dorit si adversarul a profitat. Este o perioada dificila, dar trebuie sa strangem randurile, nu este usor sa lucrezi cu niste jucatori , iar apoi sa afli ca sunt pozitivi la Covid-19, dar trebuie sa ne adaptam", a declarat Petrea la Digisport, conform news.ro.Formatia FCSB a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 5-2, de echipa Poli Iasi, in etapa a cincea a Ligii I.Pentru Poli Iasi au marcat Andrei Cristea '8, '22, '53, Passaglia '19 si Calcan '71, in timp ce pentru FCSB au punctat Istrate '6 si Tanase '60 (penalti).Din minutul 79, FCSB a evoluat cu un jucator mai putin, dupa eliminarea lui Darius Olaru.