Toni Petrea, dupa victoria clara a FCSB-ului: "Nu ma gandeam la acest scor". Cum explica antrenorul schimbarea lui Bus

"Nu ma gandeam la acest scor, dar stiam ca putem sa ne cream multe situatii de gol. Ma bucura faptul ca nu am primit gol. E o victorie muncita, o victorie foarte frumoasa, tin sa felicit jucatorii pentru aceasta victorie. Ma bucur ca Bus a marcat, aveam 4-0 la pauza si am considerat ca este momentul prielnic sa vedem si alti jucatori la lucru, care au jucat mai putin sau deloc, cum e cazul lui Oaida. De aceea l-am schimbat la pauza pe Bus. Coman este in programul de recuperare, nu stiu cat de rapida va fi recuperarea lui, sper ca pana dupa actiunea echipei nationale din noiembrie sa revina. Important este sa acumulam cat mai multe puncte pentru ca vom ajunge in play-off si acolo punctele se injumatatesc", a declarat Petrea la microfonul televiziunilor care transmit Liga I, conform news.ro.FCSB a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (4-0), echipa FC Hermannstadt, in ultimul meci al etapei a VIII-a a Ligii I.Au marcat: Iulian Cristea '3, Man '15, Bus '32, Morutan '34, Tanase '72.In urma acestui rezultat, FCSB a revenit pe locul 2, cu 18, puncte, la egalitate cu CFR Cluj , de pe locul 3. Pe primul loc se afla CS Universitatea Craiova , cu 21 de puncte.FC Hermannstadt a coborat de pe locul 8 pe locul 11, cu zece puncte. Patru echipe au cate zece puncte, Academica Clinceni, FC Viitorul , FC Voluntari si FC Hermannstadt, ele fiind despartite de golaveraj.