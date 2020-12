Toni Petrea: "Sunt prea suparat ca sa deschid subiectul asta". Ce acuza antrenorul FCSB dupa esecul cu CFR

"O infrangere dureroasa, consider ca am controlat jocul in cea mai mare parte, insa experienta celor de la CFR Cluj si-a spus cuvantul si in final a trebuit sa ne declaram invinsi. E un sentiment neplacut, trebuie sa trecem cat mai repede peste acest moment, mai avem doua meciuri in acest an pe care trebuie sa le gestionam foarte bine si sa obtinem maximum din ele", a spus Petrea, conform news.ro"Nu vreau sa vorbesc despre arbitraj, ii las pe cei in masura sa vorbeasca despre asa ceva, pentru ca sunt prea suparat acum ca sa deschid subiectul asta. Sa decida cine trebuie ce s-a intamplat acolo si sa ia masurile de rigoare", a precizat el privind arbitrajul lui Istvan Kovacs."Se vede perioada de inactivitate a lui Coman, din punct de vedere fizic. Calitatea lui nu poate fi pusa la indoiala, dar mai are de muncit, mai are de tras pana sa ajunga la un nivel optim, la ritmul de joc pe care inca nu-l are", a completat Petrea.Formatia CFR Cluj a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FCSB, intr-un meci din etapa a XIII-a a Ligii I. Bucurestenii sunt pe prima pozitie in clasament, cu 30 de puncte, iar clujenii sunt pe trei, cu 27 de puncte. Pe pozitia a doua se afla Universitatea Craiova , cu 28 de puncte si un joc mai putin.La Cluj-Napoca, au marcat Deac '35 (penalty) si Costache '73. Penalty-ul a fost acordat pentru un fault al lui Miron la Vojtus.In minutul 2, FCSB a cerut fara succes sa i se acorde un penalty pentru un hent in careu al lui Camora.Citeste si: Victorie clara pentru CFR Cluj in derby-ul cu FCSB. Ros-albastrii pierd primele puncte dupa 7 etape