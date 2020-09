Topul celor mai bine platiti fotbalisti romani. Doar doi au jucat pentru nationala, in ultimele meciuri

Cum valorea salariului e de cele mai multe ori direct proportionala cu valoarea din teren, e de asteptat ca o echipa nationala sa se bazeze pe absolut toate "varfurile" sale la acest capitol. Nu e si cazul Romaniei, care a avut in dubla cu Irlanda de Nord si Austria cateva absente notabile, din punct de vedere economic.Analizand topul cu primii 5 fotbalisti romani la salarii, doar Nicusor Stanciu (locul 2) si Vlad Chiriches (locul 5) s-au aflat pe teren in partidele mentionate mai sus. Ceilalti trei au fost scosi din lot din motive obiective, Florin Andone si Razvan Marin neaflandu-se in cea mai buna forma fizica, in timp ce veteranul Stefan Radu de la Lazio s-a retras de mult timp din circuitul nationalei.Florin Andone a ajuns lider la capitolul salarii in urma contractului etrem de avantajos semnat cu Brighton atunci cand a plecat din Spania. El a fost imprumutat sezonul trecut la Galatasaray , dar acum a revenit in lotul gruparii britanice.1.(Brighton) - 2,2 milioane de euro;2.(Slavia Praga) - 2 milioane de euro;3.(Cagliari) - 1,3 milioane de euro;4.(Lazio) - 1,3 milioane de euro;5.(Sassuolo) - 1 milion de euro.