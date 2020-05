Topul celor mai proaste scuze din istoria fotbalului

Ziare.

com

- Dupa remiza fara gol dintre Italia si Danemarca, de la inceputul EURO 2004, Panucci a spus ca jambierele purtate au fost confectionate dintr-un fir prea gros. Inclusiv colegul Gennaro Gattuso a fost revoltat de aceasta afirmatie si i-a transmis ca pe lume sunt kenieni care alearga sute de kilometri cu picioarele goale.- Dupa ce a comis mai multe greseli in meciul dintre Liverpool si Newcastle din 1997, portarul "cormoranilor" a dat vina pe dependenta sa pentru jocuri, in special Tekken II si Tomb Raider. El spunea ca a petrecut prea mult in fata ecranului si nu s-a mai putut concentra pe teren.- Cand a preluat echipa britanica Fulham , Shahid Khan a hotarat sa scoata statuia lui Michael Jackson din fata stadionului Craven Cottage. Fulham a retrogradat in liga a doua in acel sezon, iar fostul proprietar Mohamed Al-Fayed a afirmat ca este blestemul lui Michael Jackson!- Jose Mourinho nu avea cum sa lipseasca de pe aceasta lista. Sunt multe episoade care l-au facut celebru, dar cel la care ne referim acum dateaza din 2011. Se afla la Real Madrid atunci si pierdea Supercupa Spaniei cu 1-0 in fata celor de la FC Barcelona . La final, el a afirmat ca in reprzia a doua nu existau copii de mingi suficienti si din acest motiv Real nu a reusit sa joace mai bine.- Pe cand era antrenorul lui West Ham, croatul Slaven Bilic a justificat o infrangere punand-o pe seama faptului ca suprafata verde din afara terenului este similara cu cea din interioru l terenului. "Jucatorii nu isi dadeau seama unde se termina terenul si erau afectati psihologic", a afirmat croatul.C.S.