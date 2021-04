Panica la antrenament: un aligator urias a intrat pe teren. Cum au reactionat fotbalistii VIDEO

Imaginile neobisnuite petrecute in Florida (SUA) au devenit virale pe retelele de socializare, iar clipele de panica au fost confirmate de antrenorul echipei din MLS."Tot ce pot sa va spun e ca era un aligator, unul urias. Jucatorii mei s-au indreptat spre el, dar eu am fugit in partea cealalta. Cred ca a fost ceva cool pentru baietii mei sa vada asa ceva, a fost un inceput de antrenament bestial", a spus tehnicianul Chris Armas, a carui echipa se pregateste pentru un meci extrem de important, in Liga Campionilor din zona Americii de Nord si Centrale.