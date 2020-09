Tottenham, calificare la penalty-uri in fata lui Chelsea in Cupa Ligii Angliei

Conform agerpres.ro, Chelsea a deschis scorul in minutul 18, prin atacantul german Timo Werner, aflat la la prima sa reusita in tricou gruparii londoneze. Tottenham a egalat in repriza secunda, prin argentinianul Erik Lamela (83), care l-a invins pe senegalezul Edouard Mendy, portarul transferat de recent de Chelsea de la formatia franceza Rennes.La finalul timpului regulamentar de joc s-a trecut la loviturile de departajare, unde Tottenham a avut castig de cauza, dupa ce tanarul international englez Mason Mount (21 ani), mijlocasul lui Chelsea, a trimis balonul pe langa poarta aparata de Hugo Lloris.Antrenorul lui Tottenham, Jose Mourinho , a menajat mai multi dintre titularii sai in acest joc, in conditiile in care echipa sa va infrunta joi seara formatia israeliana Maccabi Haifa , in barajul pentru Europa League.Celelalte meciuri din Cupa Ligii engleze se vor disputa dupa urmatorul program:MiercuriNewport County (D4) - Newcastle UnitedBurnley - Manchester City Everton - West Ham UnitedBrighton - Manchester United JoiBrentford (D2) - Fulham Aston Villa - Stoke City (D2)Liverpool - Arsenal Londra