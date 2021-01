Echipa lui Jose Mourinho s-a calificat in finala Cupei Ligii Angliei. Derby urias in a doua semifinala

Au marcat: Sissoko '12, Son '70. Oaspetii au inscris in minutul 63, la scorul de 0-1, dar golul a fost anulat cu VAR pentru un ofsaid.Dasilva (Brentford) a fost eliminat, in minutul 84, pentru un fault dur asupra lui Hojbjerg.Pentru al doilea loc in ultimul act al competitiei se vor infrunta echipele din Manchester, United si City, pe Stadionul Old Trafford. Partida este miercuri, de la ora 21.45.Citeste si: VIDEO Veste minunata despre Mihaita Nesu. Fostul fotbalist mananca singur, la 10 ani dupa ce a ramas paralizat