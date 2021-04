Tottenham va fi condusa de cel mai tanar antrenor din istoria Premier League

In locul sau a fost numit, cel putin pana in vara, Ryan Mason, care la 29 de ani devinde cel mai tanar tehnician din istoria Premier League.Mason, fost fotbalist la echipa pana in 2016, s-a retras din activitate la 26 de ani, dupa o accidentare groaznica la cap, si a fost antrenor la Academia celor de la Tottenham.El va debuta diseara pe banca echipei londoneze, in campionat , contra lui Southampton, iar sambata are sansa de a obtine primul trofeu, in finala Cupei Ligii Angliei, cu Manchester City