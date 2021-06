"Prima intalnire a fost un dezastru!" Francesco Totti si Ilary Blasy au sarbatorit 16 ani de casnicie FOTO

Este una dintre cele mai sudate perechi italiene faimoase. El, fost mare fotbalist la AS Roma si la nationala Italiei, campion mondial cu Squadra Azzurra in 2006. Ea, fosta candidata la Miss Italia pe cand avea doar 17 ani, model si prezentatoare TV.Citeste si: Ce fotbalist e regele Instagramului: si-a umilit competitia Totti si Ilary au sarbatorit 16 ani de casnicie pe 19 iunie. Au trei copii, pe Christian (nascut in 2005), Chanel (2007) si Isabel (2016).Fostul fotbalist al Romei si al Italiei a povestit ca prima intalnire cu Ilary n-a fost chiar cea perfecta. Totti a luat-o de acasa si a dus-o la un restaurant luxos, aflat la mare inaltime.Dar atunci cand s-a dat jos din masina, IIary a dat de un zid cu portiera masinii Ferrari a fotbalistului de la Roma. Pentru a nu strica prima intalnire, Totti s-a facut ca nu observa. "A fost un dezastru", isi aminteste Francesco. Dar urmarea a fost perfecta.