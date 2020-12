Papa Francisc "a tradat" pentru educatie. Suveranul Pontif a devenit abonat al Bocai Juniors, desi echipa lui favorita e San Lorenzo

Inaltul Pontif a facut aceasta "trecere" in cadrul unui parteneriat pentru educatie.Intr-o tara in care poti schimba totul, cu exceptia echipei de fotbal, acest "transfer" trece cu atat mai putin neobservat, deoarece suporterii celor doua cluburi nu se apreciaza prea mult, chiar daca rivalii istorici ai cluburilor San Lorenzo si Boca sunt Huracan, respectiv River Plate."Este o mare mandrie ca Papa Francisc are cardul sau Boca si ca a primit un tricou cu numele lui", a notat, intr-o postare pe Twitter , presedintele clubului din Buenos Aires, Jorge Ameal.Boca Juniors si Fundatia Pontificala "Scholas Occurrences", o retea de centre educationale, lansata in Buenos Aires pe vremea cand Francisc era arhiepiscop al capitalei argentiniene si prezenta in 190 de tari, au semnat un parteneriat.