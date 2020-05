Tragedie in fotbalul sarb. Un fost atacant important s-a sinucis la doar 38 de ani

Ziare.

com

Fostul atacant Miljan Mrdakovici s-a sinucis vineri, iar informatia a fost furnizata sambata seara de catre Uniunea Jucatorilor din Serbia."Astazi am pierdut un suflet bun, un baiat minunat, jucatorul Miljan Mrdakovici. Odihneste-te in pace!", se arata intr-un comunicat de presa al uniunii mai sus citate.De asemenea, fostul sau mare club Partizan Belgrad a notat si el pe o retea de socializare: "Fie ca tu sa ai acolo glorie eterna".Dupa cum arata presa sarba, Mrdakovici a fost gasit impuscat intr-un apartament pe care il inchiriase in centrul capitalei Serbiei, Belgrad. El locuia acolo alaturi de concubina sa.Fostul atacant a inceput fotbalul mare la Radnicki Nis, in localitatea natala. A mers apoi la Partizan Belgrad, iar de aici au inceput si aventurile in Europa, unde a bifat cluburi precum Anderlecht , Austria Salzburg, Vitoria Guimaraes, Apollon Limassol sau Maccabi Tel Aviv.A jucat la peste 20 de echipe din 10 tari si si-a reprezentat tara la JO 2008 de la Beijing.S-a retras la finalul sezonului 2016-2017, din tricoul celor de la OFK Belgrad.D.A.