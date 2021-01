Tragedia cumplita care a indoliat fotbalul feminin romanesc. Jucatoarea rapusa de o boala foarte rara la doar 21 de ani

"Federatia Romana de Fotbal si Liga 1 Feminin regreta disparitia jucatoarei Georgiana Onea, care a decedat in data de 17 ianuarie 2021, la doar 21 de ani. Georgiana Onea a jucat la echipa de fotbal feminin FC Onesti pana in anul 2017, cand a suferit o accidentare la glezna. In urma investigatiilor relizate la acel moment, tanara jucatoare a primit un diagnostic crunt: Sarcomul Ewing, un tip rar de cancer osos. Federatia Romana de Fotbal transmite sincere condoleante familiei si apropiatilor", se arata intr-un comunicat al Federatiei Romane de Fotbal.In iulie 2018, Georgiana Onea a suferit o interventie chirurgicala in Italia, insa la 17 ianuarie 2021 a pierdut lupta cu boala.Aceasta este a treia tragedie din fotbalul feminin romanesc, dupa ce jucatoarea Alice Cociuba, de la Piros Security Arad, a decedat la varsta de doar 21 de ani, la 24 decembrie, in urma unui accident rutier, iar in octombrie s-a stins antrenorul Florin Bugar, care era selectionerul echipei nationale feminine de fotbal Under-19 si antrenorul echipei aradene, din cauza COVID-19, la 48 de ani.Citeste si: FOTO Cum a fost surprinsa de iubit cea mai frumoasa sportiva din Romania: "Il iubesc de nu mai pot"