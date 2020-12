Tragere cu noroc pentru Ianis Hagi in 16-imile Europa League. Cu cine va juca echipa lui Mircea Lucescu, dar si cea a lui Nicusor Stanciu

In ceea ce priveste jucatorii romani, Ianis Hagi si colegii sai de la Glasgow Rangers au avut parte de o tragere abordabila, urmand sa intalneasca o alta echipa belgiana, Antwerp. In schimb, Nicusor Stanciu (Slavia Praga) a dat peste o reprezentanta a Angliei, Leicester City.Conform news.ro, programul complet al meciurilor din 16-imile Ligii Europa este urmatorul:Wolfsberger AG - Tottenham; Dinamo Kiev - FC Bruges;Real Sociedad - Manchester United Steaua Rosie Belgrad - AC Milan Antwerp - Glasgow Rangers;Slavia Praga - Leicester City;FC Salzburg - Villarreal SC Braga - AS Roma FC Krasnodar - Dinamo Zagreb;Young Boys Berna - Bayer Leverkusen;Molde FK - Hoffenheim;Granada - Napoli Maccabi Tel Aviv - Sahtior Donetk Olympiacos Pireu - PSV Eindhoven.Primele echipe sunt gazde in mansa I.Meciurile tur vor avea loc la 18 februarie, iar returul, la 25 februarie.Tragerea la sorti a partidelor din sferturi va avea loc la 26 februarie.