Transfer de marca la Viitorul. Gica Hagi a adus un international cu 53 de selectii si 12 goluri

Conform news.ro, Valerijs Sabala are 53 de selectii la nationala Letoniei, pentru care a inscris de 12 ori.In varsta de 26 de ani (12.10.1994), Sabala are 1,80 metri inaltime si evolueaza pe postul de atacant central.El are in palmares Cupa Letoniei, obtinuta cu Skonto Riga in 2012, dar si titlul de golgheter al ligii secunde din Polonia, cu 12 reusite in editia 2018/2019, pe cand evolua pentru Podbeskidzie Bielsko-Biala.In cariera, a mai jucat pentru echipe precum Miedz Legnica (Polonia), Club Brugge (Belgia), Skonto Riga (Letonia), Dunajska Streda (Slovacia), FK Pribram (Cehia) sau FK Jablonec (Cehia).