Transfer important pentru Poli Iasi

"Ii multumesc antrenorului Mircea Rednic pentru sansa pe care mi-a oferit-o de a veni aici. Colegii m-au primit bine, este un grup unit la Iasi.Sunt fericit ca am ajuns aici si sper sa ajut si eu la indeplinirea obiectivului, salvarea de la retrogradare. CSM Poli Iasi e o echipa foarte buna, cu jucatori experimentati. Stiu ca de fiecare data cand am jucat impotriva echipei din Iasi am avut probleme", a spus Olteanu."Cel mai mult imi place sa joc fundas stanga. Stiu ca este aici pe acest post si Sorin Serban, e bine ca e concurenta, e benefica pentru echipa. El este jucator Under 21, a facut meciuri foarte bune.Le transmit suporterilor sa fie alaturi de noi, de echipa pentru ca acum traversam o perioada grea si trebuie sa o scoatem la capat. Speram sa facem treaba buna si sa ne salvam de la retrogradare", a adaugat fotbalistul.In varsta de 24 de ani, Vlad Olteanu a evoluat ultima oara in Liga a II-a, la Concordia Chiajna. De-a lungul carierei sale el a mai jucat la formatiile FC Brasov, FC Dinamo , Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, FC Voluntari si ACS Poli Timisoara