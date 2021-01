EXCLUSIV Dezvaluiri incredibile de la negocierile lui Ghita cu Ferencvaros. Cum a pierdut Hagi bani multi la Budapesta

Fundasul central a plecat la Budapesta sa semneze contractual cu Ferencvaros, insa fotbalistul ar fi fost pacalit pe fata.Conform unor surse Ziare.com, Ghita ar fi fost momit cu un salariu de 30 000 euro lunar ca sa accepte oferta maghiarilor, insa la sosirea in capitala Ungariei, fotbalistul Viitorului s-a luat cu mainile de cap cand a vazut contractul.20 000 de euro era salariul scris in contract pentru Ghita, insa jucatorul constantenilor a refuzat din start angajamentul oferit de campioana Ungariei.Chiar daca nu a obtinut salariul promis, fundasul centrul a cerut 25 000 de mii pe luna, insa sefii maghiari au strambat din nas si de aceasta data si au refuzat oferta fotbalistului.Dupa aceste intamplari, fotbalistul s-a ridicat si a plecat de la masa negocierilor. "Nici daca imi dati 40 000 pe luna nu mai semnez cu voi", le-ar fi strigat Ghita maghiarilor.Imediat dupa ce a picat transferul, fotbalistul s-a intors la Constanta.Revenirea lui este de bun augur pentru Mircea Rednic , antrenorului Viitorului, care in meciul cu Sepsi a avut probleme in zona fundasilor centrali.Pentru Hagi era o afacere buna. Echipa lui ar fi incasat in jur de 800 000 de euro in schimbul fotbalistului. Gigi Becali ar fi auzit de problemele cu transferul lui Ghita si ar fi intrat din nou pe fir. Mai ales acum cand o sa vina milioanele de la Parma pe Denis Man.Virgil Ghita are 22 de ani si este titular incontestabil la FC Viitorul si la echipa nationala de tineret.CITESTE SI: