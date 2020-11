Tricolorii vor purta banderole negre la Belfast si se va tine un moment de reculegere pentru victimele de la Piatra Neamt

Conform news.ro, la solicitarea Federatiei Romane de Fotbal, tricolorii au primit acceptul UEFA pentru a purta banderole negre la Belfast in partida oficiala cu Irlanda de Nord. Totodata, forul continental a acceptat pastrarea unui moment de reculegere in startul partidei."Multumim Federatiei nord-irlandeze pentru acceptarea acestui demers si transmitem condoleantele lor pentru familiile victimelor, delegatului UEFA la partida pentru sprijin si forului continental pentru acceptarea initiativei noastre", a anuntat FRF Zece pacienti au murit in urma unui incendiu care a izbucnit sambata la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt. Alte sapte persoane, inclusiv medicul Ioan Catalin Denciu, care a incercat sa salveze bolnavii, au fost ranite.