Trofeul Euro 2020 ajunge azi la Bucuresti

Incepand cu ora 11:00, va avea loc, la Primaria Capitalei, o declaratie de presa sustinuta de Primarul General, Nicusor Dan , (prin video call) impreuna cu Gheorghe Popescu, consilier al Guvernului Romaniei pentru UEFA Euro-2020, in prezenta viceprimarilor Capitalei, Stelian Bujduveanu si Horia Tomescu si a ambasadorului Bucuresti - oras gazda UEFA Euro-2020 - Gabriela Szabo , ambasadorului Bucuresti - oras gazda UEFA Euro-2020 - Miodrag Belodedici si ambasadorului Bucuresti - oras gazda UEFA Euro-2020 - Dorinel Munteanu In cadrul evenimentului, viceprimarul general Stelian Bujduveanu ii va inmana trofeul lui Dorinel Munteanu.Ulterior declaratiei de presa, trofeul va parcurge un traseu prin Bucuresti care o sa includa cateva zone si edificii importante din oras, se mentioneaza in comunicat.Evenimentul se va incheia la Arena Nationala, cand, la ora 13:20, va avea loc cel de-al doilea eveniment de presa, la care vor sustine discursuri viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu, UEFA Euro-2020 Venue Manager - Taras Mukovoz, presedintele FRF Razvan Burleanu si ministrul Tineretului si Sportului - Eduard Novak. De asemenea, vor participa viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu, Gabriela Szabo, Miodrag Belodedici, Dorinel Munteanu si Gheorghe Popescu, precum si oficialii FRF Florin Sari si Razvan Mitroi.