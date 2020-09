Trofeul Cupei Africii pe Natiuni a disparut in Egipt. A fost furat sau incendiat?

Dupa ce nationala de fotbal a Egiptului a castigat de 3 ori la rand (2006, 2008 si 2010) competitia suprema din Africa, trofeul a fost inmanat definitiv federatiei de la Cairo, conform regulamentului, insa acum e de negasit. Responsabilii egipteni s-au declarat "socati" de aceasta disparitie in momentul in care au vrut sa organizeze un muzeu al fotbalului egiptean.Un fost oficial al federatie egiptene sustine ca trofeul a fost pierdut in urma unui incendiu survenit in 2013, dar adevarul va iesi la iveala dupa o ancheta in care se va implica si Confederatia Africana, for suprem echivalent cu UEFA in Europa.