Momentul in care trofeul UEFA Euro 2020 cade la pamant pe Arena Nationala! Masura de urgenta luata de UEFA dupa acest incident VIDEO

Cupa a fost adusa in Capitala, pentru a fi expusa la Arena Nationala.Din cauza vantului puternic, un panou publicitar a izbit trofeul care a cazut la pamant.Au fost clipe de groaza pentru oficialii Federatiei Romane de fotbal.Sursa video: Youtube / Realitatea SportivaUEFA a cerut de urgenta ca trofeul sa ajunga la Budapesta, dupa evenimentele intamplate la Bucuresti, anunta sport.roCupa are o greutate de 8 kilograme si este din argint masiv. Patru meciuri de la Campionatul European de fotbal se vor desfasura la Bucuresti, in aceasta vara.