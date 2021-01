Fost barman si fotomodel la New York, acum antrenorul bogatilor de la Chelsea

Neamtul, care l-a inlocuit pe Frank Lampard pe Stamford Bridge, semnand un contract de 18 luni, a fost fortat sa se retraga de pe teren la doar 24 de ani, dupa care s-a angajat barman, ceea ce, spune el, l-a ajutat sa devina o persoana mai increzatoare.Apoi a lucrat la Radio Bar in Stuttgart si in paralel si-a terminat studiile in administratia afacerilor. S-a intors in fotbal in anul 2000, cand i s-a oferit un post la o echipa de juniori ai lui VfB, unde a facut o treaba excelenta, care s-a concretizat prin promovarea la prima echipa a unor jucatori precum Mario Gomez si Holger Badstuber.Fost fundas central la Augsburg, Tuchel a confirmat ca antrenor la Mainz, unde a venit la putin timp dupa Jurgen Klopp, cel pe care avea sa-l inlocuiasca si la Dortmund. De acolo, drumul spre consacrare a fost scurt, in ciuda faptului ca in Germania, in noua ani a castigat doar un trofeu, Cupa, cu Dortmund in 2017. S-a revansat la PSG, unde a pus mana pe sase trofee si a dus echipa in finala Ligii Campionilor, editia 2020.Desi nu pare genul de macho, Tuchel a facut si pe fotomodelul. Si nu oriunde, ci chiar la New York, unde a pozat pentru revista magazin Die Zeit. "Spunem povesti despre barbati care au curajul sa-si caute fericirea - si despre cum au gasit-o", a fost prezentarea care i-a fost facuta lui Tuchel in 2017, cand a tinut prima pagina a revistei.Acum, neamtul are o noua provocare. Trebuie sa redreseze echipa lui Abramovici, care a luat ultimul titlu in 2017 si care acum se zbate la mijlocul clasamentului, ocupand locul 10 in Premier League.Citeste si: