Antrenorul momentului in Liga Campionilor, eliminat de Gaz Metan Medias: "A fost extrem de arogant" VIDEO

Putina lume isi mai aminteste ca in urma cu 10 ani, Thomas Tuchel a venit in Romania ca antrenor al lui Mainz. A fost atunci o "dubla" cu Gaz Metan Medias in preliminariile Europa League.Dupa 1-1 in Germania, trupa antrenata de Cristi Pustai si cea pregatita de Thomas Tuchel au facut 1-1 si in Romania, iar calificarea s-a decis la lovituri de departajare.Eroul mediesenilor a fost portarul Plesca, iar Gazul a scos-o pe Mainz din Europa.", a spus intr-un interviu acordat ProSport portarul Razvan Plesca, cel care apara si acum buturile Gazului."L-am surprins atunci cu un joc foarte agresiv, am avut jucatori cu o talie buna, precum Akaki si Trtovac, jucatori de 1,93. Am putut sa ne luptam cu ei si am dat lovitura. Am sperat la calificare dupa ce am jucat bine in Germania, pe o arena senzationala, abia o construisera. A fost o calificare istorica, cu siguranta", si-a adus aminte Cristi Pustai.Gaz Metan - Mainz 1-1Marcatori: Bawab (62) / Riise (min. 31)Gaz Metan: Razvan Plesca, Jasmin Trtovac, Ionut Buzean, Taher Bawab, Akaki Khubutia, Ovidiu Hoban, Nicandro Breeveld, Florin Lazar, Dan Roman, Cristian Todea, Žarko MarkovicRezerve: Cosmin Vatca, Ciprian Petre, Alex Munteanu, Andrei Bozesan, Alin Litu, Florin Bratu, Radu ZahariaAntrenor: Cristi PustaiMainz: Christian Wetklo, Bo Svensson, Zdeněk Pospěch, Nikolce Noveski, Eugen Polanski, Anthony Ujah, Julian Baumgartlinger, Elkin Soto, Marcel Risse, Andreas Ivanschitz, Niko BungertRezerve: Heinz Muller, Marco Caligiuri, Sami Allagui, Jan Tilman Kirchhoff, Zoltan Stieber, Malik Fathi, Malik FathiAntrenor: Thomas Tuchel