Un international roman a fost pus pe "liber" de echipa de club. A jucat doua meciuri in Liga Campionilor

"Imprumutul lui Tudor Baluta nu va fi prelungit. Mijlocasul roman Tudor Baluta a parasit Dinamo Kiev dupa expirarea contractului de imprumut. Tudor s-a alaturat echipei Dinamo la 6 octombrie 2020, imprumutat fiind pana la sfarsitul sezonului de la gruparea engleza Brighton. In acest timp, Baluta a jucat un meci de campionat si doua partide in Liga Campionilor.Dinamo nu va prelungi contractul de imprumut si Baluta se intoarce la clubul care detine drepturile asupra jucatorului. Ii multumim lui Tudor Baluta pentru profesionalism si ii dorim succes in viitoarea lui cariera", a precizat clubul la care antrenor principal este Mircea Lucescu In ianuarie 2019, Baluta a fost imprumutat de Brighton la ADO Den Haag pana la finalul sezonului 2019/2020.El are sapte selectii la nationala Romaniei.