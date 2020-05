Tudor Baluta, in pericol sa fie dat afara de la Brighton. In locul sau va ajunge un jucator de la Barcelona - presa

Ziare.

La 21 de ani, Baluta a impresionat la EURO de tineret de anul trecut, in tricoul Romaniei. A fost transferat de Brighton, dar in partea secunda a sezonului a fost imprumutat in Olanda la ADO den Haag.Acum, clubul din Anglia vrea sa il cedeze la vara si sa aduca in locul sau un jucator de la mare Barcelona . Ramon "Monchu" Rodriguez este capitanul echipei secunde de la Barcelona si este in vizorul celor in alb si albastru, de asemenea insa si in vizorul unor cluburi din Germania.Conform El Mundo Deportivo, mijlocasul central ar putea fi imprumutat de Barca la Brighton pentru un sezon, cu optiune de cumparare definitiva.Contractul sau cu Barcelona expira in 2021, dar Barca are optiune de prelungire pentru inca doi ani.Monchu este cotat la 2 milioane de euro in prezent.Tudor Baluta are 21 de ani si e nascut la Craiova. A impresionat la Viitorul fiind promovat de Gica Hagi in echipa mare si a ajuns apoi si la nationala mare a Romaniei.D.A.