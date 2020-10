Echipa lui Mircea Lucescu l-a imprumutat pe Tudor Baluta de la Brighton. Romanul va juca in Champions League contra lui Messi si Ronaldo

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Baluta, care a semnat un contract pana la finalul acestui sezon, va purta numarul 6 la noua lui echipa, conform news.ro. Dinamo Kiev e calificata in grupele Champions League, fiind repartizata intr-o grupa cu FC Barcelona si Juventus, astfel ca Baluta va avea ocazia sa-si masoare fortele cu Leo Messi si Cristiano Ronaldo Tudor Baluta, 21 de ani, a fost transferat la Brighton, la 31 ianuarie 2019, de la FC Viitorul . El a ramas la echipa patronata de Gheorghe Hagi pana in vara anului 2019, sub forma de imprumut.In ianuarie 2019, Baluta a fost imprumutat de Brighton la ADO Den Haag pana la finalul sezonului 2019/2020.El are sapte selectii la nationala Romaniei.