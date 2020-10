Tudor Gheorghe, amintiri socante: "M-au drogat cu heroina. M-am dezbracat in pielea goala si m-am culcat in cada"

" Eram la un prieten la Long Island. Ne-am intalnit intr-o seara cu doi doctori si ei plecati din Romania. A venit vorba de drogati si de chestii d-astea. I-am spus ca i-am vazut cum erau vai de mama lor... Si m-au intrebat: Vrei sa vezi cum e? Curiozitatea, normal. Era heroina. Si m-au injectat.Nebunia a fost ca i-am pus sa ma si filmeze. Am stat cu ei de vorba, am devenit volubil, dar odata mi s-a dus filmul. M-am dus sa ma culc, intr-o casa d-asta tipic americaneasca, livingul jos si sus dormitoarele. Am urcat, dar in loc sa ma duc sa ma culc in dormitor, m-am dezbracat in pielea goala si m-am culcat in cada. Dadeam din maini, ultima imagine pe care o vazusem era cum ninge. Totul era argintiu, era o nebunie.M-am trezit cu o sete si-o foame de dulce.Dupa 48 de ore mi-am revenit, dar ca actor trebuia sa stiu experienta asta. Dumnezeu sa va fereasca copilasii de chestia asta.Salut, din momentul ala nu mi-a mai trebuit. A fost o experienta pe care am facut-o de nebun total, dar asta a fost", a povestit muzicianul la emisiunea lui Ovidiu Ioanitoaia, de la gsp.Nascut la Podari, in judetul Dolt, Tudor Gheorghe este cunoscut ca un fan infocat al echipei Universitatea Craiova