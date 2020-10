UEFA a anulat un turneu final continental rezervat echipelor nationale de tineret. Urmatoarea editie are loc in Romania

Conform news.ro, turneul trebuia sa aiba loc intre 19 iulie si 1 august 2020, dar a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus. UEFA planuia, in iunie, ca meciurile sa se joace in doua etape, faza grupelor intre 7 si 14 octombrie si faza finala, in perioada 11-14 noiembrie.Forul european a mai amanat o data competitia, in august, stabilind ca meciurile din grupe sa se joace in noiembrie si semifinalele, finala si play-off-ul pentru CM, in martie 2021, iar in septembrie a decis ca tot turneul final sa aiba loc in martie 2021, in sistem eliminatoriu.Pentru ca situatia sanitara nu numai ca nu se imbunatateste, ci se inrautateste, UEFA a anulat competitia.Euro U19 era criteriu de calificare pentru Cupa Mondiala Under 20, de anul viitor, din Indonezia. In urma anularii turneului final, care urma sa stabileasca echipele europene prezente la CM, UEFA a hotarat sa trimita cele cinci echipe in Indonezia pe baza coeficientului tarilor. Astfel, Anglia, Franta, Olanda, Italia si Portugalia vor merge la competitia programata intre 20 mai si 12 iunie 2021.Editia 2021 a Campionatului European Under 19 ar urma sa aiba loc in Romania, intre 30 iunie si 13 iulie 2021.