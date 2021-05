Euro 2020: cati bani ar fi luat Federatia lui Razvan Burleanu in cazul unei calificari. Sumele impresionante acordate de UEFA

Astfel, fiecare echipa calificata la EURO 2020 are garantata suma de 9,25 milioane euro, in timp ce o victorie in faza grupelor va fi recompensata cu 1,5 milioane euro, iar un egal cu 750.000 euro. Un motiv in plus pentru ca nationala Romaniei si Federatia condusa de Razvan Burleanu sa regrete esecul din preliminarii. Accederea in optimile de finala va aduce echipelor calificate cate 2 milioane euro, in timp ce sfertfinalistele vor incasa alte 3,25 milioane euro.Calificarea in semifinale va fi recompensata cu 5 milioane euro de echipa, in timp ce viitoarea campioana europeana va primi 10 milioane euro, iar invinsa sa din finala 7 milioane euro.Astfel, castigatoarea EURO 2020 va putea incasa pana la 34 milioane euro pe toata durata competitiei, ale carei meciuri se vor disputa in 11 orase din Europa, printre care si Bucurestiul, finala fiind programata pe stadionul Wembley din Londra.Pe langa aceste sume, din veniturile generate de EURO 2020 vor fi distribuite in total 775 milioane euro celor 55 de federatii europene pentru ciclul 2020-2024, in numele "solidaritatii", in timp ce cluburile vor imparti la randul lor suma de 200 milioane euro, pentru punerea jucatorilor lor la dispozitia echipelor nationale, potrivit cotidianului Le Figaro.