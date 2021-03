Veste mare pentru cei care au bilete la Euro 2021

Potrivit frf.ro, la sedinta care a avut loc la propunerea ministrului Eduard Novak au fost prezente persoane cu decizie in zona masurilor de combatare a pandemiei - Dr. Raed Arafat , secretar de stat la MAI, si Dr. Andreea Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sanatatii -, dar si reprezentanti de la ministerele Sportului, Internelor si de Externe. Au participat si reprezentanti ai LOS Bucuresti, reprezentantul UEFA la Bucuresti, Taras Mukovoz, si consilierul onorific al premierului pe probleme de Euro 2020, Gheorghe Popescu.Dupa mai multe ore de prezentare a unor scenarii si de dezbatere a acestora, Comitetul Interministerial Euro-2020 a ajuns la un consens: in perioada urmatoare se va construi scenariul admiterii publicului pe Arena Nationala in limita cotei de 25% din capacitatea totala. Autoritatile medicale impreuna cu cele de asigurare a ordinii publice vor aviza setul de masuri necesare pentru a oferi siguranta deplina celor aproximativ 12 mii de spectatori care vor intra la meciurile Euro 2020.Planul consolidat de acces al publicului va fi apoi validat de catre autoritatile romane si va fi transmis catre UEFA la inceputul lunii aprilie ca format definitiv de organizare a meciurilor de la Bucuresti.In ceea ce priveste organizarea Campionatului European, la nivel de UEFA s-a reiterat ideea pastrarii formatului initial, acela de a avea 12 orase-gazda, printre care si Bucuresti. In Romania, autoritatile au acceptat de principiu propunerea Structurii Locale de Organizare (LOS) de a permite accesul spectatorilor in tribune la meciurile de la Euro in proportie de 25% din capacitatea totala a Arenei Nationale.Citeste si: