Se ascut sabiile in fotbalul continental: "E presedintele unui nimic". La mijloc e Superliga europeana

''Perez este acum presedintele unei Super Ligi care nu exista, deci este presedintele unui nimic. Mi-a fost clar de mult timp ca el nu dorea un presedinte al UEFA asa cum sunt eu, dar acest lucru ma ambitioneaza si mai mult sa raman. Perez dorea un presedinte al UEFA care sa-l asculte pe el, care sa faca doar ceea ce ii spunea el. In opinia mea, Super Liga nu a existat niciodata. A fost o incercare de a crea o liga-fantoma a celor bogati care nu ar urma niciun sistem, care nu lua in considerare structura piramidala a fotbalului din Europa, cultura, traditia sau istoria acestui sport'', a declarat Ceferin la un post de televiziune sloven.''Cred in puterea fotbalului. Fotbalul poate declansa miscari sociale considerabile, asa cum s-a intamplat acum in Anglia. Dupa reactiile premierului britanic Boris Johnson , ale presedintelui Frantei, Emmanuel Macron , ale premierului maghiar, Viktor Orban , precum si cele ale Comisiei Europene, stiam ca 'povestea' asta se va termina repede'', a adaugat Ceferin.Un grup de suporteri ai lui Manchester United a blocat pentru scurt timp accesul in centrul de pregatire de la Carrington, pentru a protesta impotriva familiei Glazer, proprietara clubului, care ales sa se alature Super Ligii, competitia privata planuita de "bogatii" fotbalului european, care a esuat in final.Gruparea de pe Old Trafford a confirmat ca un grup de fani a avut acces joi dimineata la terenul de antrenament de la Carrington, pentru a-si exprima nemultumirea fata de decizia familiei Glazer de a participa la Super Liga.Clubul Manchester United a postat ulterior un comunicat pe site-ul sau oficial in care a precizat: "In jurul orei 9:00 dimineata, un grup de suporteri a avut acces la terenul de antrenament al clubului. Directorul si alti membri ai clubului au discutat cu ei. Cladirile au fost securizate si grupul a parasit acum situl".Suporterii lui United nu au tinut cont de gestul facut anterior de Joel Glazer, coproprietarul clubului, care le-a adresat o scrisoare deschisa in care si-a cerut scuze ''fara rezerve" pentru "implicarea clubului in Super Liga".Omul de afaceri american, care a fost numit vicepresedinte al proiectului efemer, a explicat ca a "inteles" furia iubitorilor fotbalului, dar a subliniat ca s-a alaturat proiectului respectiv din dorinta de a "pune bazele unei fundatii mai solide" pentru fotbalul european, care trebuie "sa devina mai durabil la toate nivelurile sale pe termen lung"."Proiectul este in stand-by. Societatea exista Super League exista in continuare", a declarat Florentino Perez, asigurand ca "Juventus si AC Milan nu au plecat..., noi suntem impreuna, reflectam, lucram", a spus el.Intrebat despre aderarea la proiect a clubului FC Barcelona , Florentino Perez a raspuns ca a discutat cu presedintele Barcei, Joan Laporta, miercuri: "Bineinteles ca este in continuare in proiect"."Lucram de multi ani la acest proiect. Poate ca nu l-am explicat suficient de bine, dar poate ca o vom face mai bine", a explicat Perez."Nu am vazut niciodata o asemenea agresivitate din partea presedintelui UEFA si din partea presedintilor de ligi europene, precum cea din Spania. As putea spune ca a fost ceva orchestrat. Este ca si cum noi am fi vrut sa ucidem fotbalul. Ca si cum am fi lansat o bomba atomica, dar noi doar am vrut sa salvam fotbalul", a conchis Perez.Din 12 membri fondatori ai Super Ligii, au mai ramas doi, dupa ce cele sase cluburi de top din campionatul de fotbal al Angliei si-au anuntat retragerea din acest proiect, in cursul serii de marti, iar miercuri au urmat Atletico Madrid Inter Milano , AC Milan si Juventus Torino Ultimele angajate in Super Liga sunt doua cluburi din Spania, Real Madrid si FC Barcelona.