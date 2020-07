UEFA da asigurari ca partida FC Barcelona-Napoli va avea loc pe Camp Nou

"Meciul este programat sa se joace la Barcelona, se va disputa conform planului. Monitorizam situatia si suntem in contact permanent cu autoritatile locale competente", a indicat UEFA, in contextul ingrijorarilor privind pandemia de coronavirus.Numarul cazurilor de COVID-19 s-a triplat in Spania in ultimele doua saptamani, mai ales in Catalonia, o importanta regiune turistica, si in regiunea invecinata Aragon. Din cele peste 280 de focare de coronavirus monitorizate de autoritati, cele mai grave sunt in orasele Barcelona, Lerida si Zaragoza.Toti jucatorii catalani, cu exceptia lui Arthur, au efectuat, luni, teste COVID-19, iar, conform unor surse, toate au iesit negative.UEFA a mentionat ca va continua sa actualizeze datele privind situatia epidemiologica din Spania si din celelalte tari in care trebuie sa se desfasoare competitiile sale.