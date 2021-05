Ce au primit turcii dupa ce UEFA le-a ridicat organizarea finale Ligii Campionilor

In urma modificarilor facute pentru finala Ligii Campionilor, orasul Porto devenind gazda meciului Manchester City Chelsea , in locului orasului Istanbul, UEFA a luat decizia de a trimite Supercupa pe malurile Bosforului.Astfel, Stadionul Olimpic Ataturk va gazdui Supercupa Europei, in data de 11 august, unde urmeaza sa se intalneasca invingatoarele din cele doua finale, Liga Campionilor (Manchester City - Chelsea) si Europa League ( Manchester United Villarreal ).In 2022, Supercupa Europei va avea loc pe Stadionul Olimpic din Helsinki (Finlanda), iar in 2023, pe Kazan Arena (Rusia).