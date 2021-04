Prima reactie oficiala de la UEFA in cazul arbitrului Sovre: "De ce le cereti autografe jucatorilor? Ei va cer acelasi lucru?"

"Sunteti responsabili pentru comportamentul vostru si pentru cel al echipei voastre cand sunteti delegati UEFA. UEFA a facut eforturi pentru ca voi sa fiti respectati la fel de mult ca jucatorii si voi ati contribuit la asta prezentandu-va ca atare: atletici, fermi, respectuosi si profesionisti.Daca vreti sa fiti respectati la fel de mult ca jucatorii, de ce le cereti autografe pe tricourile lor? Ei va cer acelasi lucru? Este pur si simplu inacceptabil, este o chestiune de demnitate si nu uitati de numarul de camere de televiziune de la meciurile UEFA - camerele surprind totul", este mesajul transmis de Rosetti arbitrilor, conform skysports.com.Roberto Rosetti a trimis la Sky Sports mailul cu mesajul catre arbitri inainte sa se dea publicitatii explicatia pentru gestul lui Sovre. Seful comisiei UEFA i-a indemnat pe arbitri sa evite sa discute despre deciziile lor cu jucatorii sau cu antrenorii: "Nu trebuie sa le explicati nimic jucatorilor sau antrenorilor dupa meci, chiar daca va dati seama ca ati gresit pe teren. Recunoasteti greseala in fata echipei voastre si a observatorului de arbitri. Contactati-ma in legatura cu asta, daca doriti, dar nu cereti sa il vedeti pe antrenor dupa meci pentru a explica sau a-i adresa scuze pentru o greseala". Arbitrul asistent Octavian Sovre i-a cerut un autograf lui Erling Haaland, dupa meciul pierdut de Borussia Dortmund, scor 1-2, cu Manchester City, in turul sferturilor Ligii Campionilor. La finalul meciului de marti, pe tunelul de la vestiare, Sovre, membru in brigada condusa de Ovidiu Hategan , a fost vazut cum ii cerea un autograf lui Haaland.Ulterior, Octavian Sovre a declarat ca obisnuieste sa stranga autografe de la mari sportivi ai lumii pentru a sprijini SOS Autism Bihor, un centru pentru bolnavii de autism.