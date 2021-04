Rasplata importanta de la UEFA pentru Romania

In februarie, forul continental a anulat in contextul pandemiei editia din acest an care era programata sa se desfasoare in Romania. Urmatoarele editii ale EURO U19 se vor disputa in Malta - 2023 si Irlanda de Nord - 2024.De asemenea, au mai fost stabilite gazdele pentru urmatoarele turnee finale:EURO U17 feminin: Estonia - 2023, Suedia - 2024, Insulele Feroe - 2025EURO U17: Ungaria - 2023, Cipru - 2024EURO U19 feminin: Belgia - 2023, Lituania - 2024, Belarus - 2025