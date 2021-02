UEFA a anulat o competitie europeana cu participare romaneasca. Echipa noastra urma sa debuteze la 3 martie

Anularea a fost decisa din cauza pandemiei de coronavirus, pentru protejarea sanatatii jucatorilor.Initial, anul trecut, forul hotarase amanarea startului competitiei, dar diversele masuri decise de autoritatile sanitare din Europa au evoluat de atunci, iar restrictiile de calatorie creeaza dificultati majore pentru cluburile participante, doua dintre ele deja retragandu-se din competitie, a precizat uefa.com.Comitetul Executiv al UEFA a ajuns la concluzia ca nu exista posibilitatea ca startul sa fie intarziat si mai mult si ca prioritare ar trebui sa fie sanatatea si siguranta jucatorilor."Din nefericire, nu sunt intrunite conditiile pentru reinceperea competitiei internationale in actualele circumstante si atat Comitetul de Competitii pentru echipe de club cat si Asociatia Europeana a Cluburilor au fost consultate si au fost de acord cu ideea anularii in mod exceptional a acestui sezon al UEFA Youth League", adauga UEFA.Conform tragerii la sorti care avusese loc in 27 ianuarie 2021, campioana Romaniei, FC Viitorul U19, ar fi trebuit sa intalneasca in turul inaugural al competitiei formatia cipriota APOEL Nicosia U19. Partida era programata in 3 martie, pe terenul echipei cipriote.Citeste si: