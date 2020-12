Ultima zi a lui Cosmin Contra la Dinamo. Antrenorul neplatit de 3 luni si-a luat ramas bun de la jucatori

"Chiar am ajuns la limita limitelor. Nu stiu situatia jucatorilor, cine va pleca, cum va pleca. Din ce am inteles eu, cam majoritatea au instiintat clubul de neplata banilor. Eu am nevoie sa fac pasul asta. Intotdeauna sunt dispus la negocieri, dar se pare ca nu am cu cine sa ajung la o intelegere", a spus Contra, care nu a incasat nici un ban de la sefii spanioli care au preluat echipa."Nu mi-am imaginat niciodata ca poate exista asa ceva, ca niste persoane care vin din Spania, o tara asa de dezvoltata, sa faca asa ceva. Mi-as dori un miracol, sa fi fost de fapt un vis urat aceste trei luni, sa vina banii cu nemiluita acum la final", a mai declarat tehnicianul de 44 de ani.Citeste si: Cosmin Contra: "Am ajuns la limita limitelor". Ce spune despre incheierea contractului cu Dinamo