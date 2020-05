Un alt campionat de pe mapamond se reia, intr-o tara cu circa 7000 de decese din cauza coronavirusului

Ziare.

com

Campionatul de fotbal al Iranului se va relua imediat dupa terminarea perioadei de Ramadan, perioada de post pe care o au musulmanii. Aceasta dureaza o luna.Anuntul a fost facut chiar de presedintele statului Hassan Rouhani: "Ligile de fotbal vor reporni dupa luna sfanta a Ramdanului, dar competitia trebuie sa se joace in spatele portilor inchise", a spus Rouhani, care a mai subliniat ca totul se va desfasura respectandu-se un protocol sanitar extrem de strict.Iranul e considerata de catre Romania o tara de zona rosie si are pana in prezent circa 7000 de decese cauzate de SARS CoV-2. Este cea mai afectata tara din Orientul Mijlociu.O declaratie a facut si ministrul adjunct al Sanatatii din Iran, Iraj Harirchi: "Putem incheia actualul sezon in sase saptamani, iar echipele vor avea la dispozitie trei saptamani de pregatire pana la startul competitiei", declara acesta, citat de agentia Xinhua, din China.D.A.