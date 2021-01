Cine este americanul putred de bogat care arunca cu banii pe fotbalisti romani

Acum urmeaza sa plece si Denis Man la echipa italiana pentru 13 milioane de euro plus inca 2 milioane euro bonus. Gigi Becali este de acord cu transferul, insa asteapta o scrisoare de garantie bancara din partea italienilor.Dar cine este in spatele echipei Parma , de isi permite sa dea numai pe romani peste 20 de milioane de euro?Echipa de pe Ennio Tardini a fost cumparata in septembrie de un bogatas american, care a investit numai in transferuri 80 de milioane de euro. Pe langa acesti bani, magnatul Kyle Krause a platit numai putin de 100 de milioane euro pentru cumpararea clubului Parma.Americanul si-a lasat fiul, Tanner, 33 de ani, sa conduca echipa.Familia Krause detine compania Kum&Go care are afaceri multiple in mai multe domenii. Kyle Krause are in portfoliu hoteluri de lux, investitii imobiliare, crame.Cu origini in Sicilia, la Palermo, Kyle Krause si-a aratat admiratia pentru fotbalul italian inca de la preluarea clubului Parma "Ma simt italian, a fost un vis de al meu sa investesc in Italia. Vom fi o familie largita aici. Pentru Parma nu voi mai tine cu Juventus.Am fotbalul in sange si radacinile in Palermo. Am crescut urmarind Serie A la televizor.Obiectivele primordiale vor fi salvarea de la retrogradare si sa dezvoltam si academia clubuui, pentru a scoate din nou alti Cannavaro", spunea Krause pentru Gazzetta dello SportEl a cumparat in 2016 o crama din Italia, care produce un vin istoric din Piemont.Compania sa a avut in SUA venituri de peste 2 miliarde si jumatate de euro in anul trecut.CITESTE SI: