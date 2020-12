Un angajat al stadionului din Lorient, in stare grava dupa ce a fost lovit de un corp de luminoterapie

Potrivit Canal +, un gradinar de pe stadionul Moustoir din Lorient este in stare grava, dupa ce o componenta a sistemului de luminoterapie folosit pentru intretinerea gazonului a cazut peste el, in timp ce se afla pe teren, la cateva momente dupa intalnirea de duminica.Pompieri si rerezentanti ai serviciilor de urgenta au intervenit pentru a-i acorda victimei primul ajutor.Rennes s-a impus, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-0, in meciul cu Lorient, din etapa a XVI-a a Ligue 1.