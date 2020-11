Un antrenor din Liga 1, curtat de o mare echipa a Angliei: "E adevarat, suntem in contact cu ei"

Gruparea din Sheffield s-a despartit de actualul antrenor, Gary Monk, in urma rezultatelor slabe inregistrate in divizia secunda, iar Laszlo Balint e unul dintre favoritii la preluarea postului."Romanul e in concurenta cu Tony Pullis, fost manager la Crystal Palace", sustin jurnalistii din Albion."Este adevarat, suntem in contact cu cei de la Sheffield. Dupa cum stiti, eu l-am dus si pe Sergiu Bus acolo, am pastrat o legatura foarte buna cu ei", a declarat impresarul Bogdan Apostu pentru gsp.ro.Sheffield Wednesday are in palmares 4 titluri de campioana in Anglia, in 1903, 1904, 1929 si 1930.Citeste si: Dan Petrescu, contract regesc in Arabia Saudita. Cati bani ii ofera seicii