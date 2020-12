Un antrenor din Premier League cere suspendarea de urgenta a campionatului. E speriat de noua tulpina de Covid

"Sanatatea fiecaruia este mai importanta decat orice. Cand aud ca noua tulpina a virusului se transmite 70 la suta mai rapid decat cel original... cel mai bine este sa facem o pauza. Am 66 de ani si ultimul lucru de care am nevoie este sa ma infectez. Probabil jucatorii ar trece peste boala, dar este mai dificil pentru cineva ca mine, asa ca sunt foarte ingrijorat pentru mine si pentru fotbal in general", a afirmat Allardyce.In perioada 21-27 decembrie au fost testati pozitiv 18 jucatori din prima liga engleza.Marti seara, echipa West Bromwich a fost invinsa cu 5-0 de Leeds United, in etapa a XVI-a a campionatului Angliei.Citeste si: Isi faceau planuri de nunta, dar s-au despartit. Cine e sportiva uriasa care a rupt logodna pe neasteptate