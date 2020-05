Un antrenor roman, la carma celei mai titrate echipe din Elvetia

Ziare.

Zoltan Kadar a fost numit antrenor principal al lui Grasshopper Zurich, dupa indepartarea austriacului Goran Djuricin.In varsta de 53 de ani, antrenorul roman a mai ocupat functia de antrenor principal la Grasshopper Zurich timp de o saptamana in luna ianuarie a anului 2015.De-a lungul timpului, Zoltan Kadar a mai fost antrenor secund la Grasshopper Zurich, dar la FC Zurich.Ca principal a pregatit echipele under 18 ale lui GC Zurich si Winterhur.Ca jucator, Zoltan Kadar a strans peste 100 de selectii in tricoul Universitatii Cluj, precum si in cel al lui Dinamo. A mai evoluat pentru Schaffhausen si Frauenfeld.In nationala Romaniei are 7 selectii.Grasshopper Zurich este cea mai titrata echipa a Elvetiei, avand in palmares 27 de titluri si 19 Cupe ale Elvetiei.I.G.