Momente dramatice in Italia. Un antrenor a lesinat si si-a pierdut cunostinta in timpul unul meci din campionatul italian

Potrivit corriere.it, incidentul a avut loc spre finalul partidei, in minutul 86.Grassadonia si-a pierdut cunostinta si medicii au intervenit imediat pentru a-l ajuta. El si-a revenit apoi si a parasit terenul impreuna cu staful medical. Meciul a fost intrerupt cateva minute.Antrenorul in varsta de 48 de ani pregateste Pescara din februarie.Cand era fotbalist la Cagliari, in sezonul 1998/1999, Grassadonia a suferit un stop cardio-respirator pe teren, dupa un contact cu un adversar care l-a lovit fara sa vrea la cap. In aceaa perioada nu exista obligatia la incintele sportive sa existe defibrilatoare. Grassadonia a fost salvat datorita interventiei portarului Alessio Scarpi si a medicului echipei Udinese , Giorgino Indovina, care i-au aplicat manevre de masaj cardiac si ventilatie artificiala.