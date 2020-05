Un arbitru cunoscut a intocmit un top al celor mai enervanti jucatori

Ziare.

Fostul mare arbitru britanic a intocmit un Top 5 al celor mai enervanti jucatori in rubrica sa din Daily Mail.Printre jucatorii care l-au scos din sarite pe Clattenburg regasim nume grele, precum Roy Keane sau Pepe:- Craig Bellamy (fost atacant al lui Liverpool si Manchester City);- Roy Keane (poate cel mai bun mijlocas irlandez din istorie si simbol al lui Manchester United);- Jens Lehmann (portar german care a aparat multi ani poarta lui Arsenal);- Pepe (fundas central portughez, trecut pe la Real Madrid);- John Obi Mikel (mijlocas nigerian, ex Chelsea)Cei cinci au fost inclusi in acest top din cauza limbajului folosit, a simularilor si a manierei agresive de a protesta la deciziile sale.I.G.